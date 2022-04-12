2022/04/12 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أكدت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، أن العراق الأول عالمياً في احتياطي الكبريت فيما اشارت إلى أن احتياطي الكبريت الرسوبي في حقول المشراق يبلغ بحدود أكثر من 400 مليون طن.

وذكر المركز الاعلامي لوزارة الصناعة والمعادن، في تصريح لوكالة الانباء العراقية ان "الشركة العامة لكبريت المشراق التابعة لوزارة الصناعة والمعادن تعد الوحيدة المتخصصة باستخراج وتنقية الكبريت وذلك من خلال الحقول الواقعة في محافظة نينوى"، مبينا ان "احتياطي الكبريت الرسوبي في حقول المشراق الاول على مستوى العالم ويبلغ بحدود أكثر من 400 مليون طن".

واوضح، ان "صناعة الكبريت بدأت منذ عام 1971، وكان للكبريت المنتج في الشركة العامة لكبريت المشراق دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ما يتم تصديره الى الدول المجاورة، فضلا عن دعم صناعة الاسمدة المحلية"، مشيرا الى ان "بعد عام 2003 توقف انتاج الكبريت في الشركة نتيجة الاحداث في تلك الفترة منها القصف والاعمال التخريبية التي طالت مرافق الشركة وادت الى ايقاف العمل فيها وبشكل كامل".

واضاف، ان "الشركة باشرت باعداد دراسة جدوى خاصة بتأهيل خط انتاج الكبريت المصفى، الا ان الكلف باهظة لتنفيذ عملية التأهيل ومعادوة الانتاج"، لافتا الى ان "الشركة عملت على المراحل الاولى لتأهيل المشروع من خلال التخصيصات الممنوحة على الخطة الاستثمارية".

وتابع، انه "في العام 2010 قامت الشركة وفقا لمبالغ التخصيصات، بوضع اولويات الاستيراد وشراء المواد والالات والمعدات، حيث تمكنت من شراء حفارات آبار الكبريت التخصصية، وشراء وحدة تصفية الكبريت التخصصية، فضلا عن شراء وحدة المراجل البخارية ومضخات المياه والانابيب التخصصية".

ولفت الى، انه "كان من المؤمل استكمال تجهيز وتأهيل جميع الخطوط الانتاجية والتشغيل التجريبي للمشروع في العام 2015، غير ان دخول العصابات الارهابية الى محافظة نينوى في عام 2014 حالت دون ذلك، اذ تعرضت الشركة لسرقة معظم المواد والمعدات وتدمير البنى التحتية للشركة".

واكد، ان "الشركة باشرت للمرة الثانية في عام 2017 باعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية وتجهيز ملف استثماري متكامل لمشروع انتاج الكبريت المصفى بواقعه الحالي، الا ان المشروع توقف".

واوضحت أن "مكتب رئيس الوزراء وجه في العام 2020 كتاباً يتضمن توجيه رئيس مجلس الوزراء بترك القرار في ما يتعلق باستثمار الثروات المعدنية إلى الحكومة المقبلة"، لافتا الى ان "الشركة بانتظار القرار المناسب بشأنها".

وقدمت الشركة، "مقترحات لغرض معاودة انتاج وصناعة الكبريت، منها توفير التخصيصات اللازمة على الخطة الاستثمارية لغرض استكمال نصب وتركيب المعدات المشتراة سابقا وكذلك تجهيز وتأهيل المناطق الصناعية لخط انتاج الكبريت المصفى والتي تبلغ كلفها بحدود 179 مليار دينار، بالاضافة الى استحصال موافقات الحكومة المركزية لعرض المشروع كفرصة استثمارية أمام المستثمرين".

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