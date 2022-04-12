العقود الأميركية للغاز تقفز إلى أعلى مستوى في 13 عاما

2022/04/12 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي حوالي 6% لتسجل أعلى مستوى إغلاق في 13 عاما بفعل زيادة أكبر من المتوقع في الطلب على التدفئة وتوقعات ببقاء صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال قرب مستويات قياسية مرتفعة.

وأنهت عقود الغاز لأقرب استحقاق جلسة التداول أمس مرتفعة 5.8%، لتبلغ عند التسوية 6.643 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

وجاءت الزيادة في الأسعار الأميركية رغم هبوط العقود الآجلة للنفط حوالي 4% واستقرار العقود الأوروبية للغاز.

وسجلت عقود الغاز الأميركية قفزة بحوالي 78% حتى الآن هذا العام، إذ تُبقي أسعار أعلى بكثير في أوروبا الطلب على الغاز المسال الأميركي قرب مستويات قياسية، فيما تحاول بضع دول إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي بعد أن أطلقت روسيا حربها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وفي أوروبا، واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي تراجعها خلال تعاملات ليلة أمس الاثنين لليوم السابع على التوالي، في ظل مؤشرات على استقرار تدفق إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا وتحسن أحوال الطقس في أجزاء من القارة الأوروبية.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الطلبيات على شحنات الغاز الطبيعي الروسي الواردة عبر خطوط الأنابيب المارة بالأراضي الأوكرانية ارتفعت، لكنها ما زالت أقل من الطاقة التشغيلية القصوى لخطوط أنابيب النقل، فيما استمر تشغيل خط "يامال-أوروبا" بشكل عكسي لنقل الغاز من ألمانيا إلى بولندا، وليس من روسيا إلى ألمانيا عبر بولندا كما هو المعتاد.

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