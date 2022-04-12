دولة قانون عن تقسيم الوزارات بين التحالف الثلاثي: ديكتاتورية وإقصاء للآخرين

2022/04/12 | 14:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، حديث كتل وأحزاب التحالف الثلاثي حول تشكيل الحكومة بأنه نوع من الديكتاتورية وإقصاء لأطراف العملية السياسية الأخرى، فيما أكد أن الثلاثي يحاول تقسيم الوزارات فيما بينه.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال جعفر في حديث لوكالة / المعلومة […]

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