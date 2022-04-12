اليابان تعدّل حاملة مروحيات لتعمل مع المقاتلات الحربية

2022/04/12 | 14:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكر موقع Frontier India أن اليابان تعمل على تعديل إحدى حاملات مروحياتها لتعمل مع مقاتلات F-35B الشبحية.وتبعا للموقع فإن “سلاح البحرية الياباني أعلن أن العمل جار على تعديل حاملة المروحيات اليابانية Kaga من فئة Izumo وإعادة تجهيزها لتكون قادرة في المستقبل على أداء وظائف حاملات الطائرات الخفيفة”.وأشار المتحدثون باسم سلاح البحرية […]

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