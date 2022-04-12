جنح كربلاء تدين قائد الشرطة الاتحادية الاسبق

2022/04/12 | 14:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحجبه معلومات عن تملك العقارين في الاستمارة ولم يثبت مصدر الاموال التي قام بشرائهما به.

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