لوس أنجليس ليكرز يقيل مدربه فرانك فوغل

2022/04/12 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي لوس لوس أنجليس ليكرز إقالة المدرب فرانك فوغل من منصبه.

وجاء قرار نادي الساحل الغربي بعد فشل الفريق في التأهل إلى المراحل الاقصائية هذا الموسم.

وكان فوغل المدرب السابع والعشرين في تاريخ الليكرز وخلال فترته قاد الفريق لتحقيق اللقب السابع عشر في تاريخه.

وأشاد الليكرز بشخصية المدرب المقال، مقدماً له الشكر على كل ما قدمه للفريق طوال الأعوام الماضية، مضيفا أن القرار لم يكن سهلا لكنه كان ضروريا في هذه الفترة.

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