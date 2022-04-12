مقرر البرلمان: وضع كركوك لا يتحمل تهميش مكون على حساب اخر

2022/04/12 | 15:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد مقرر مجلس النواب غريب عسكر اليوم الثلاثاء، ان وضع كركوك لا يتحمل تهميش مكون على حساب اخر.

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