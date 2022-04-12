في قضية التلاعب بالصفقات.. المدعي العام يطالب بإيقاف أنييلي ونيدفيد

2022/04/12 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقيمت جلسة محاكمة يوفنتوس ونابولي صباح ،اليوم الثلاثاء، في قضية التلاعب بالصفقات لتحقيق أرباح رأسمالية وهمية.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإنه تم تقييم 32 عقدًا أبرمه يوفنتوس في السنوات الأخيرة خلال جلسة المحاكمة التي عقدت في روما.

وقال المدعي العام الإيطالي إن القيم المالية لهذه العقود مبالغ فيها، وبناء عليه طلب إيقاف فيديريكو تشيروبيني، المدير الرياضي ليوفنتوس، 16 شهرًا عن العمل الرياضي.

كما طالب بإيقاف أندريا أنييلي، رئيس السيدة العجوز، 12 شهرًا، وبافل نيدفيد نائب الرئيس، وماوريسيو أريفابيني المدير التنفيذي، 8 أشهر، بالإضافة إلى توقيع غرامة على النادي قدرها 800 ألف يورو.

وفيما يتعلق بنابولي، طلب المدعي العام الإيطالي إيقاف أوريليو دي لاورينتس، رئيس البارتينوبي، 11 شهرًا، وتوقيع غرامة على النادي قدرها 329 ألف يورو.

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