"قانوني تماما".. تركيا تبرر قرار نقل قضية خاشقجي إلى السعودية

2022/04/12 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، عن قرار القضاء التركي إحالة قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، إلى المملكة

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