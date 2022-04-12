حركة النجباء تكشف عن مشروع إسرائيلي – خليجي لإشعال فتنة في العراق

2022/04/12 | 15:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت حركة النجباء، اليوم الثلاثاء، عن وجود مشروع إسرائيلي – خليجي لإشعال فتنة في العراق، خلال المرحلة المقبلة.وقال القيادي في الحركة حيدر اللامي، في تصريح لوكالة “ايرث نيوز”، ان “الحديث عن اندلاع صدام مسلح شيعي – شيعي بسبب الازمة السياسية في العراق أمر غير ممكن وهو بعيد عن الواقع”، مؤكداً ان “هذا […]

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