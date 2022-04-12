2022/04/12 | 15:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأهداف العسكرية الروسية في أوكرانيا بـ"النبيلة"، مؤكدا أن أهداف العملية "ستتحقق بلا شك"، على حد تعبيره.

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