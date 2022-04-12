2022/04/12 | 15:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الزاملي يدعو لاستكمال بنود قانون الأمن الغذائي لإدراجه على جدول اعمال أقرب جلسة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:17

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يدعو لاستكمال بنود قانون الأمن الغذائي لإدراجه على جدول اعمال أقرب جلسة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يدعو لاستكمال بنود قانون الأمن الغذائي لإدراجه على جدول اعمال أقرب جلسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).