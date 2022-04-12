توضيح حكومي حول آلية العمل بالاتفاقية الصينية

2022/04/12 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن آلية العمل بالاتفاقية الصينية.

وقال صالح في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الاتفاقية مازالت عاملة وهي على شقين، الاول عن عوائد مبيعات نفط يومية بنحو 100 الف برميل وتودع الاموال المتراكمة في حساب استثماري لقاء تحصيل فائدة مصرفية ويتم الصرف من هذا الحساب على المشاريع التي اعتمدت على بناء الف مدرسة ومطار في الناصرية وتدوير محطات الكهرباء كمرحلة اولى فضلا عن البدء بمشاريع خدمية تهم حياة المواطنين تتولاها شركات بناء وتشييد صينية".

وأضاف أن "الشق الثاني يعتمد على تحصيل قروض من مصارف صينية لتنفيذ مشاريع قادمة في العراق وستنصرف على تشييد المشاريع المدرة للدخل والعمل مستمر بالأعداد لها"

وأكد أن "الموضوع يرتبط بتشريع موازنة العام 2022".

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