المتولي الشرعي للعتبة الحسينية يوافق على تخفيض اجور العمليات والمراجعات الطبية للصحفيين (وثيقة)

2022/04/12 | 15:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخفيض اجور العمليات والمراجعات للصحفيين وعوائلهم.

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