متنبئ جوي: موجة غبار شديدة قادمة للعاصمة

2022/04/12 | 16:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتنبئ الجوي،صادق عطية، اليوم الثلاثاء، عن قدوم موجة غبار شديدة الى العاصمة بغداد.وقال العطية في منشور على الفيسبوك، تابعته وكالة ايرث نيوز، انه “مازال الغبار عالقا في اجواء اغلب مدن الوسط والفرات الاوسط ، وموجة غبار اخرى تنحدر نحو صلاح الدين والعاصمة قادمة من مصدر غباري سيكون الاشد علينا ويقع ضمن […]

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