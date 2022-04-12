بوتين والأسد يرتكبون المجازر والعالم يحاسب الديمقراطيات

2022/04/12 | 16:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- |"حان الوقت للتخلي عن الهلوسة التي تساوي الديمقراطيات، مثل الولايات المتحدة والكتلة الغربية وإسرائيل، مع حكومات الطغيان، مثل بوتين الروسي والأسد السوري ونظام إيران و"حزب الله" اللبناني"

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