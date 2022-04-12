الإنسان المتعثر في مثاليته . - سامى لبيب

2022/04/12 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب - المثالية حالة فكرية تخيلية تأمل فى الكمال والصفا والسلام والنقاء التام لتبتعد عن أرض الواقع ناشدة حالة من الإكتمال خالقة لفكرة المطلق دون أن يكون لها أى سند ووجود حقيقي .- الفكر المثالي يلغي جدلية الحياة المتمثلة فى وجود الضد فهو يفترض حالة تخيلية لوجود ذو حالة منفردة متفردة لا يضاهيها أى وجود آخر بينما الحياة تتواجد من النسبية وصراع الاقطاب والأضداد .- الإنسان الذي أبدع وتخيل الحالة الم ......





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