الزاملي: مجلس النواب سيطلب من الحكومة اعداد وإرسال موازنة 2022

2022/04/12 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ،اليوم الثلاثاء، خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة المالية النيابية ، لمناقشة بنود قانون ” الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، أكد ان هذا القانون لن يكون بديلاً عن الموازنة ، وجاء لمرحلة معينة بهدف معالجة ابرز الحالات والقضايا الطارئة للبلد.

واضاف بيان للمكتب الاعلامي، ان المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي ، فضلا عن القوانين الهامة التي تمس حاجة المواطنين الى مجلس النواب ، فيما دعا اللجنة المالية إلى تزويد هيأة رئاسة المجلس بالنسخة النهائية لمشروع القانون بعد انضاج التعديلات اللازمة عليه ، ليتم ادراجه على جدول اعمال اقرب جلسة للتصويت عليه ايضاً .

واستعرض رئيس و اعضاء اللجنة المالية ابرز بنود مشروع القانون و الاجتماعات التي جرى خلالها استضافة الجهات التنفيذية ذات الصلة بالقانون لدراسة الملاحظات اللازمة وامكانية تضمينها ، فيما اكدوا ان القانون وصل الى مراحله النهائية اللازمة ، تمهيداً لإقراره خلال الفترة القليلة المقبلة .

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