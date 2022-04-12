الممثل السعودي خالد الفراج بعد تداول مقطع ساخر من بايدن:

2022/04/12 | 16:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول العديد من المغردين مقطع فيديو للممثل السعودي خالد الفراج يقلد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مشهد ساخر يشبه بايدن بشخص تائه ونائم وذاكرته ضعيفة.

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