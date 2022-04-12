2022/04/12 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بوتين يعلن فشل المحادثات مع أوكرانيا » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 16:15

واع/

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