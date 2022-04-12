راموس يكشف عن مستقبله مع سان جرمان

2022/04/12 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف الإسباني سيرخيو راموس في حديث لمنصة "برايم فيديو"، عن مستقبله مع باريس سان جرمان الفرنسي، والمدة التي يتوقع قضاءها في صفوف النادي الباريسي.

وقال راموس لناقل الدوري الفرنسي: "أرغب باللعب لأربع أو خمس سنوات في المستوى الأول، قبل الانتقال إلى تجربة جديدة".

وأضاف: "وقّعت لسنتين هنا مع باريس سان جرمان، وسنحاول أن نجعلها ثلاثة، ثم سنرى".

وتابع راموس الذي لعب بألوان ريال مدريد فترة طويلة بين 2005 و2021: "طالما أنا قادر على الصمود بدنيا، أعتقد انه بمقدوري البقاء مركّزا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكان راموس قد انضم إلى سان جرمان في يوليو الماضي حتى يونيو 2023، بعد إحرازه لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد، وكأس العالم 2010 وكأس أوروبا مرتين مع منتخب بلاده.

ومنذ قدومه إلى الدوري الفرنسي، واجه راموس متاعب وإصابات في ربلة ساقه، ما أجبره على الابتعاد عن فريقه أول خمسة أشهر من الموسم.

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