2022/04/12 | 16:23 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي والذي اظهر استقرارا نسبيًا بنسبة الاصابات والبالغ 3%.
وبحسب الموقف الوبائي تم تسجل 222 اصابة باجراء 5756 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل اي وفيات.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: نسبة الاصابة مستقرة عند 3%.. ولاوفيات جديدة بالفيروس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبحسب الموقف الوبائي تم تسجل 222 اصابة باجراء 5756 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل اي وفيات.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: نسبة الاصابة مستقرة عند 3%.. ولاوفيات جديدة بالفيروس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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