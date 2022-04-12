الموقف الوبائي: نسبة الاصابة مستقرة عند 3%.. ولاوفيات جديدة بالفيروس

2022/04/12 | 16:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي والذي اظهر استقرارا نسبيًا بنسبة الاصابات والبالغ 3%.وبحسب الموقف الوبائي تم تسجل 222 اصابة باجراء 5756 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل اي وفيات.

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