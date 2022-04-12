بغداد تعلنها.. إخضاع نفط اربيل لإدارتها وتكشف خطواتها

2022/04/12 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

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بعد صدور أمر المحكمة الاتحادية المتعلق بنفط الإقليم وبطلان قانونه، تدخل وزارة النفط بتطبيق الخطوات المتعلقة باحتساب حصة الإقليم وتسعيرة شركة سومو، وسط توقعات بأن تهدد الخلافات على النفط بين بغداد و أربيل عملية تطبيق القرار.

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