كارثة تجتاح العراق وتهدد مصير شعبه

2022/04/12 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يهدد مؤشر الفقر في العراق الوضع الاقتصادي للدولة بأكملها بعد إعلان وزارة التخطيط عن بلوغ النسبة خمسة وعشرين بالمئة، ما يهدد أرقاما ضخمة من العائلات والأطفال والنساء الذين يعانون من نقص التغذية ، كما يهدد مستقبل الدولة الاقتصادي.

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