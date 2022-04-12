محطات الوقود الأهلية في النجف تغلق أبوابها

2022/04/12 | 16:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قررت إدارات المحطات الأهلية في محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع محطاتها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أنه "تقرر إغلاق جميع محطات تعبئة الوقود الأهلية في محافظة النجف، احتجاجاً على عدم تجهيز تلك المحطات بالبنزين العادي والمحسن وكذلك مادة الكاز".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر في شركة المنتجات النفطية في النجف، أن "ما يحدث في محافظة النجف الآن هو امتناع أصحاب المحطات الأهلية من استلام الحصة المقررة لهم من منتوج البنزين بالحجم الطبيعي ويطالبون باستلامها بالحجم القياسي"، مشيراً الى أن "شركة توزيع المنتجات النفطية ستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق جميع المخالفين".

وأشار الى أن "جميع المحطات الحكومية تعمل الآن بنظام 24 ساعة، وتمتلك منتوجاً كافياً، وجميع كوادر فرع النجف في أهبة الاستعداد، وفي خدمة سكان المدينة والوافدين إليها".

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