الزراعة: نحتاج لأكثر من 15 مليار شجرة للقضاء على آفة التصحر

2022/04/12 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء،

أن البلاد بحاجة إلى أكثر من 15 مليار

شجرة لتأمين غطاء نباتي يقضي على التصحر

ويحد من العواصف الترابية، مؤكدة أن

الوصول إلى هذا الهدف بحاجة لتضافر جميع

الجهات المعنية

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