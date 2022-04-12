2022/04/12 | 16:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، للحد من هذه الظاهرة السلبية في البلاد.ووفقا لوسائل الإعلام المصرية يأتي مشروع القانون اتساقا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلا عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظرا […]

ظهرت المقالة مصر..



الحكومة تسن قانونا جديدا لحظر الزواج دون 18 عاما أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. الحكومة تسن قانونا جديدا لحظر الزواج دون 18 عاما) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. الحكومة تسن قانونا جديدا لحظر الزواج دون 18 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).