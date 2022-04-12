توضيح من المرور بشأن منع سيارة اسعاف من الدخول الى احدى مستشفيات العاصمة

2022/04/12 | 16:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، توضيحا حول منع سيارة اسعاف من الدخول الى احدى مستشفيات العاصمة.وذكر قسم العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “حسب ما نشر في بعض وسائل الاعلام بخصوص منع سيارة اسعاف من دخول الى مستشفى الواسطي، وهو ان الفيديو المنشور لصاحب […]

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