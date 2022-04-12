الفتح: حكومة الكاظمي فشلت في الملفات المهمة

2022/04/12 | 16:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الثلاثاء، أن حكومة مصطفى الكاظمي فشلت في إدارة الدولة ولم تنجح بأي ملف، فيما بين أن الكاظمي لم يقدم شيئا للشعب العراقي.وقال كريم لوكالة / المعلومة /، إن “الكاظمي ومنذ توليه زمام الأمور إلى يومنا الحالي لم ينجح بقيادة الدولة العراقية”، مشيرًا الى أن […]

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