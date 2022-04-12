إطلاق نار على عدة أشخاص في محطة لقطارات الأنفاق في نيويورك

2022/04/12 | 16:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية، بإطلاق النار على عدة أشخاص في محطة لقطارات الأنفاق بنيويورك.وأدى إطلاق النار إلى توقف القطارات عن العمل.وذكرت قناة “سي إن إن”، أنه تم العثور على عبوات ناسفة غير منفجرة في موقع إطلاق النار، في محطة قطار الأنفاق.

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