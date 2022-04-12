2022/04/12 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الثلاثاء، بـ “مئات من عمليات الاغتصاب” التي سجلت في مناطق احتلها الجيش الروسي وشملت “فتيات قاصرات وأطفالا يافعين”.

وأضاف مخاطبا البرلمان الليتواني عبر تقنية الفيديو “في المناطق المحررة من المحتلين، يستمر تسجيل جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا والتحقيق فيها، ويتم العثور بشكل شبه يومي على مقابر جماعية جديدة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأوكراني يتهم العسكريين الروس بارتكاب “مئات من عمليات الاغتصاب”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الأوكراني يتهم العسكريين الروس بارتكاب “مئات من عمليات الاغتصاب”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).