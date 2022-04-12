“شديدة العدوى”.. الصحة العالمية تتعقب عشرات الإصابات بسلالتين جديدتين من “أوميكرون”

2022/04/12 | 16:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها تتعقب عشرات الإصابات بسلالتين جديدتين، من متحور “أوميكرون” شديدة العدوى من فيروس كورونا.وأشارت المنظمة في بيان، إلى أنها تعمل على دراسة السلالتين شديدتي الانتقال، للتأكد إن كانا يحملان أعراضا أكثر حدة وخطورة، مقارنة بالسلالات الأربع السابقة المتحورة عن أوميكرون.وأضافت المنظمة سلالتي BA.4 و […]

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