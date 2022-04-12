اللاعبون المحرومون من الجولة الـ 27 لمنافسات الدوري الممتاز

2022/04/12 | 16:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين المحرومين من الجولة الـ 27 لمنافسات الدوري الممتاز وكما مبين في أدناه.

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