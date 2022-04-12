توضيح من المرور بعد منع سيارة اسعاف من دخول مستشفى وتغريمها في بغداد

2022/04/12 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، توضيحا بعد منع سيارة اسعاف من دخول مستشفى وتغريمها في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "توضح ما نشر في بعض وسائل الاعلام بخصوص منع سيارة اسعاف من دخول الى مستشفى الواسطي، إذ أن المقصود بالفيديو المنشور هو صاحب عجلة الاسعاف، فهو مخالف للوقوف الممنوع ولا يحمل اي حالة مرضية".

وأكدت أنه "سيعاقب وفق قانون المرور رقم 8 لسنة 2019".

وأوضحت أنها "تحتفظ بحقها بالرد القانوني".

وفي وقت سابق، تم نشر مقطع مصور لاحد عناصر شرطة المرور وهو يمنع سيارة اسعاف من دخول مستشفى الواسطي ويغرمها.

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