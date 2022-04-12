موجات جديدة خلال ساعات.. تفاصيل وموعد انتهاء العاصفة الترابية التي تضرب العراق الآن

2022/04/12 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد خبير الارصاد الجوية علي الموسوي، الثلاثاء، سيطرة موجة غبارية ثانية متوسطة الكثافة على مناطق جنوب الموصل وقرب الحدود العراقية السورية، فيما توقع اندفاعها خلال الساعات القليلة القادمة لتؤثر على مدن صلاح الدين وديالى وجنوب كركوك.

وذكر الموسوي في تغريدة له، انه "بعد ان سيطرت الموجة الغبارية على كافة مدن وسط البلاد ومن بينها العاصمة بغداد بدرجات متفاوتة القوة، صور الاقمار الصناعية ترصد حاليا تشكل موجة غبارية ثانية متوسطة الكثافة في مناطق جنوب الموصل وقرب الحدود العراقية السورية ومتوقع خلال الساعات القليلة القادمة ان تندفع لتؤثر على مدن صلاح الدين وديالى وجنوب كركوك وفي وقت لاحق من مساء وليلة اليوم سوف يصل تأثيرها الى العاصمة بغداد ومدن الوسط بحدة غبارية اقل شدة".

اما بخصوص مدن الجنوب، فتوقع الموسوي ان "تصل الموجة الغبارية للمناطق الجنوبية خلال ساعات مساء وليلة اليوم، وبحدّة اقل مما تاثرت بها مدن وسط البلاد".





ولفت الى انه "بصورة عامة اجواء البلاد سوف تبقى مغبرة بدرجات متفاوتة يصعب تحديدها خلال اليوم وعلى مناطق مختلفة من البلاد، وتعد صلاح الدين وديالى وشمال العاصمة الاكثر تاثرا بالموجة الغبارية".

واوضح ان "الموجة الغبارية التي تاثرت بها البلاد هذا اليوم تصنف بانها اقل حدة من الموجة الغبارية التي اثرت على البلاد يوم السبت الماضي وقد اشرنا لذلك مسبقاً".

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