البطاقات الملونة تحرم 11 لاعباً من الجولة المقبلة في دوري الكرة الممتاز

2022/04/12 | 16:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، عن قائمة المحرومين من اللهب من الجولة المقبلة للدوري الممتاز.وسيغيب 11 لاعباً عن الجولة المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء وحصول بعضهم على الحمراء في الجولة السابقة.

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