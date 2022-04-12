العراق يستأنف رحلاته الجوية بعد زوال الغبار

2022/04/12 | 16:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد الدولي، وذلك بعد ساعات من إعلانها تعليق الرحلات.

وقالت سلطة الطيران في بيان إن الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي عادت إلى طبيعتها بعد تعليقها بسبب سوء الاجواء.

وكانت إدارة مطار بغداد الدولي قد قررت في وقت سابق اليوم، تعليق تسيير الرحلات الجوية بسبب سوء أحوال الطقس، وتصاعد الغبار في السماء بما يحجب مدى الرؤية، فيما علق مطار النجف الرحلات ايضا بسبب الاجواء المغبرة.

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