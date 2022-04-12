تسجيل 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2022/04/12 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وحسب البيان فقد سجلت الصحة، 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 637 شخصا للشفاء”.

وأضاف البيان، أنه “لا وفيات اليوم بكورونا”، لافتاً إلى أن “الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 14810”.

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