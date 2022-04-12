عبد الله: البرلمان مستمر بعمله رغم تأخير انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

2022/04/12 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شاخوان عبدالله، يوم الثلاثاء، أن

البرلمان مستمر بعمله وحريص على إقرار

القوانين رغم تأخير انتخاب رئيس

الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية.

جاء ذلك خلال استقباله في مك

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