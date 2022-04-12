2022/04/12 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت العتبة الحسينية المقدسة، مبادرة

خاصة بشمول صحفيي محافظة كربلاء بتخفيض

الاجور في مستشفى الإمام زين العابدين

(ع) التخصصي، ومؤسسة وارث الدولية لعلاج

الاورام، التابعتان للعتبة، وبنسبة (50%)

على عدد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية تستجيب لطلب نقابة الصحفيين وتعلن عن تخفيض أجور الخدمات الطبية والعلاجية بنسبة 50% في مستشفياتها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية تستجيب لطلب نقابة الصحفيين وتعلن عن تخفيض أجور الخدمات الطبية والعلاجية بنسبة 50% في مستشفياتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).