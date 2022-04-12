قراءة المجلس الحسيني مناجاة لا هتافات*

2022/04/12 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَخَشَعَتِ

الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا

تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ) ـ طه /108 يبدو

أن فيما مضى من الزمن الخالي كانت بعض

المهام العامة التي يقوم بها الأ

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