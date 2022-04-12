2022/04/12 | 16:58 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:حسن كاظم الفتال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (*قراءة المجلس الحسيني مناجاة لا هتافات*) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بسم الله الرحمن الرحيم ( وَخَشَعَتِ
الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا
تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ) ـ طه /108 يبدو
أن فيما مضى من الزمن الخالي كانت بعض
المهام العامة التي يقوم بها الأ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (*قراءة المجلس الحسيني مناجاة لا هتافات*) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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