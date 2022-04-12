الزاملي: البرلمان سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال الموازنة

2022/04/12 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الثلاثاء، أن مجلس النواب سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال قانون الموازنة.

وقال المكتب الإعلامي للزاملي في بيان، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ترأس اجتماعا عقدته اللجنة المالية النيابية، بحضور رئيسها حسن الكعبي وكامل أعضائها، لمناقشة بنود قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ".

وأكد الزاملي أن "هذا القانون لن يكون بديلاً عن الموازنة، وجاء لمرحلة معينة بهدف معالجة أبرز الحالات والقضايا الطارئة للبلد"، لافتاً الى أن "المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، فضلا عن القوانين المهمة التي تمس حاجة المواطنين الى مجلس النواب".

ودعا الزاملي "اللجنة المالية إلى تزويد هيئة رئاسة المجلس بالنسخة النهائية لمشروع القانون بعد انضاج التعديلات اللازمة عليه، ليتم إدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة للتصويت عليه أيضاً ".

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