بوتين: مجزرة بوتشا في أوكرانيا “أخبار مضللة” والهجوم الروسي يستمر “بتروٍ” في اوكرانيا

2022/04/12 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن المجزرة المفترضة بحق مدنيين في بلدة بوتشا قرب كييف “أخبار مضللة” فيما تنفي بلاده حصول إي انتهاكات في أوكرانيا.

وبعدما شبه هذه الاتهامات بتلك المتعلقة باستخدام نظام بشار الأسد أسلحة كيميائية في سوريا ضد مدنيين، قال بوتين “لدينا الأخبار المضللة نفسها في بوتشا”.

وقالت السلطات الأوكرانية إنها عثرت على عشرات الجثث في تلك المدينة بعد انسحاب القوات الروسية منها في أواخر آذار/مارس.

وأكد بوتين أن الهجوم الروسي على أوكرانيا مستمر “بتروٍ” مع الحد من الخسائر، رافضا تحديد جدول زمني.

وقال خلال مؤتمر صحافي في قاعدة لإطلاق المركبات الفضائية في الشرق الأقصى الروسي إن “مهمتنا هي تحقيق الأهداف الموضوعة مع الحد من الخسائر، وسنتصرف على نحو متسق وبترو، وفقًا للخطة المقترحة منذ البداية من قبل هيئة الأركان العامة”.

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