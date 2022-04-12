2022/04/12 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور

أمر قبضٍ بحق محافظ بابل السابق،

مُبيّنةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة

إقدامه على مُخالفة واجباته

الوظيفيَّة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن

محكمة تحقيق جنايات

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