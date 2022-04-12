2022/04/12 | 17:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Et7U8d4WRmc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدكتور هيثم الجبوري: ٧٤ ترليون دينار. رواتب الموظفي والمتقاعدين و الورعاية اجتماعية.) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدكتور هيثم الجبوري: ٧٤ ترليون دينار. رواتب الموظفي والمتقاعدين و الورعاية اجتماعية.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).