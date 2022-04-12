2022/04/12 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض عدد من الأشخاص لإصابات بعيارات نارية ،اليوم الثلاثاء، في محطة لقطارات الأنفاق في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك الأميركية، وفقا لما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة لصحيفة “نيويورك تايمز” أن عناصرها استجابوا لطلب النجدة في المحطة “شارع 36″، في الساعة الثامنة والنصف من صباح الثلاثاء، كما حصلوا على تقارير أفادت بوجود دخان داخل المحطة.

ووفقا لـ”سي أن أن” نقل 13 مصابا إلى المستشفى، وذكرت مصادر للشبكة الأميركية أن خمسة أفراد تعرضوا لإطلاق النار، في حين لم تضح طبيعة الإصابات الأخرى.

وذكرت هيئة النقل، المشرفة على قطارات الأنفاق، أنها لا تملك المزيد من المعلومات، في حين أشار مسؤولو النقل إلى أن الخطوط “D” و”N” و”R” سيتم تعليقها بسبب تحقيقات لم يكشفوا طبيعتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة العديد من الأشخاص في إطلاق نار في محطة مترو أنفاق في نيويورك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة العديد من الأشخاص في إطلاق نار في محطة مترو أنفاق في نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).