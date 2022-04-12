كربلاء يعود إلى الدوري الممتاز بعد أربع سنوات في دوري الدرجة الاولى

2022/04/12 | 17:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عاد فريق كربلاء إلى الدوري الممتاز بكرة القدم، بتغلبه على الناصرية بثلاثة اهداف دون رد.وتواجه الفريقان على ملعب الإدارة المحلية في كربلاء ضمن الجولة الاخيرة من دوري الدرجة الاولى، اليوم الثلاثاء.وسجل ثلاثية كربلاء كل من ديالو في الدقيقة 7 وكمارا في الدقيقة 48 ونهاد علي في الدقيقة 94.وأقيمت المباراة من […]

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