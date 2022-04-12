2022/04/12 | 17:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لوحة المفاتيح، الأزرار التي تحتضن الأحرف والأرقام التي يعرفها الجيل الحالي على أجهزة الحاسوب بأنواعها.كيف بدأ ظهور هذا النوع من اللوحة وكيف كانت بدايتها، يقوم موقع “كومبيوتر فون” بالرد على هذا التساؤل عبر هذا التقرير المميز، الذي يروي قصة ظهور اللوحات المفتاحية.في بداية ظهورها، كان للوحات المفاتيح أكثر من شكل قدمت […]

ظهرت المقالة رحلة اختراع لوحات المفاتيح..



من الآلة الكاتبة وحتى الكومبيوتر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلة اختراع لوحات المفاتيح.. من الآلة الكاتبة وحتى الكومبيوتر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحلة اختراع لوحات المفاتيح.. من الآلة الكاتبة وحتى الكومبيوتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).