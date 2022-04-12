محمد صلاح: الإصابات حالت دون تتويج الشرطة باللقب السلوي

2022/04/12 | 17:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..عزا قائد فريق الشرطة لكرة السلة، محمد صلاح، عدم تتويج الشرطة بالدوري الممتاز الى الإصابات التي لحقت بالفريق.وقال صلاح في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “حصد المركز الثاني في الترتيب العام يحسب للاعبين الابطال والكادر التدريبي، كونه جاء رغم كل المعوقات التي واجهها فريق الشرطة في بداية الموسم”.واوضح ان “المركز الثاني […]

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