2022/04/12 | 17:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت الصحفية الروسية التي كانت حديث العالم بعد اقتحامها بثا تلفزيونيا احتجاجا على غزو أوكرانيا على وظيفة في شركة إعلامية ألمانية بعد حوالي شهر من الواقعة الشهيرة

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